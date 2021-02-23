Жительница Саратовской области отдала 431 тысячу рублей «парапсихологу»

Саратов, 23 февраля. Жительница Калининского района потеряла 431 тысячу рублей после общения с мошенником. Женщина перевела «парапсихологу» деньги, поверив в обещание «избавить от всех болезней». Полиция проводит проверку случившегося.



Юрист Валерий Трофимов рассказал корреспонденту ФАН, что количество подобных случаев мошенничества не сокращается, несмотря на все меры борьбы с преступниками.

«Главным образом поражает наивность граждан. Какой парапсихолог, да еще и по телефону? Почему именно такая огромная сумма необходима для лечения? Скорее всего, мошенника найти не удастся. Может, он вообще звонил из колонии, как приснопамятные «сотрудники банков». Государство старается бороться с подобным мошенничеством, но пока результатов не видно. Мобильные телефоны представляют слишком удобный инструмент для обмана», — отметил специалист.

Ранее житель Саратова заплатил 100 тысяч рублей за интим-услуги и не дождался их. Он перевел выбранной на сайте девушке деньги на указанный ею номер телефона, но так и не дождался визита.