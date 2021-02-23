Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья мужчин

Москва, 23 февраля. Поддержать здоровье мужчин помогут красное мясо, морская рыба, мидии, мясо птицы и гранат. К такому выводу пришли эксперты сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Состав этих продуктов богат жирными кислотами и белком, поддерживающим выработку тестостерона. Мужской организм нуждается в ежедневном употреблении белка, так как он участвует в строительстве мышечной ткани.

«Синтез главного мужского гормона – тестостерона – существенно зависит от состава и качества потребляемой пищи», — цитирует РИА Новости диетолога Маргариту Макуху.

Поддержать нужный уровень тестостерона позволят полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Ими богаты растительное масло, жирная морская рыба, ростки пшеницы, орехи и авокадо. Необходимые для мужского организма цинк и селен содержатся в чесноке, злаках, бананах, капусте, морепродуктах и имбире.

Ранее британские ученые опубликовали исследование, в котором объяснили зависимость между употреблением растительных белков и продолжительностью жизни.