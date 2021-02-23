Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. События дня. ФАН-ТВ

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отметил, что армия и флот России готовы отвечать на самые сложные вызовы.

«И, конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю», — отметил президент.

Уже по традиции 23 февраля верховный главнокомандующий возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Рожденный более века назад с созданием Красной Армии праздник получил свое нынешнее название в 1995 году. В этот день не только поздравляют представителей сильной половины человечества и всех, вне зависимости от пола, кто связал свою жизнь со службой Родине, но также вспоминают погибших на поле брани. В России 23 февраля официально объявлено выходным.