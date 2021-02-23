Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. События дня. ФАН-ТВ

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отметил, что армия и флот России готовы отвечать на самые сложные вызовы.
«И, конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю», — отметил президент.
Уже по традиции 23 февраля верховный главнокомандующий возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Рожденный более века назад с созданием Красной Армии праздник получил свое нынешнее название в 1995 году. В этот день не только поздравляют представителей сильной половины человечества и всех, вне зависимости от пола, кто связал свою жизнь со службой Родине, но также вспоминают погибших на поле брани. В России 23 февраля официально объявлено выходным.
Парламент Грузии утвердил новый состав правительства
Хорошо забытое старое. Грузинский парламент провел голосование по вопросу о доверии новому правительству. Согласно решению парламентариев, действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром. Его предшественник Георгий Гахария на прошлой неделе заявил о своей отставке, чтобы избежать эскалации конфликта в стране. Такой шаг связан с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии. В нынешний состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух - инфраструктуры и обороны. Законодательный орган уже единогласно принял резолюцию о стремлении вступить в НАТО и Евросоюз. Некоторые политологи опасаются, что последние события в Тбилиси могут повторить ситуацию 2003 года, когда за отставкой премьера Жвании произошла молниеносная Революция роз, что привело к власти новое правительство.
Байден объявил траур по жертвам COVID-19
Американский лидер Джо Байден объявил в США пятидневный траур по погибшим от COVID-19. Почти на неделю по всей стране будут приспущены звездно-полосатые флаги. Накануне президент почтил память сограждан, скончавшихся от коронавируса, минутой молчания. Церемония прошла в Белом доме. По данным университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в Соединенных Штатах превысило потери государства в трех войнах и приближается к полумиллиону. За первые десять дней президентства Байдена от ковида скончались почти 40 тыс. пациентов. На фоне драматичных событий главный инфекционист США заявил, что борьба с распространением новой чумы XXI века в Штатах проходит хуже, чем в большинстве стран мира.
Лондон представил план снятия ограничений по COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о четырехэтапном плане снятия ограничений по коронавирусу. Уже 8 марта откроются школы и появится возможность встречаться на улице вдвоем. Затем в течение нескольких месяцев будут вводиться все новые послабления. И, наконец, последние ограничения планируют снять 21 июня. Напомним, карантин в соединенном королевстве действует с конца декабря. Ранее стало известно, что международное сообщение Британия откроет не ранее 17 мая. Джонсон отметил, что все зависит от «поведения» ковида в туманном Альбионе.