Ученые обнаружили в Австралии рисунок кенгуру времен позднего палеолита

Канберра, 23 февраля. Исследователям удалось отыскать в Австралии наскальную живопись, датированную шестнадцатым тысячелетием до нашей эры, сообщают СМИ.

Ученым удалось найти в Австралии наскальный рисунок животного, которое напоминает кенгуру. Предполагается, что возраст изображения составляет 17 тысяч лет.

Аборигены австралийского континента оставили множество свидетельств пещерной живописи. Возраст рисунков очень часто сложно датировать из-за отсутствия органических материалов в краске, которые исследуют с помощью радиоуглеродного анализа.

«Мы установили, что несколько исследованных нами изображений созданы между 17 и 13 тысячами лет назад. Многие из них являются образами животных, к примеру змеи, фигуру, напоминающую ящерицу и трех макроподов. При этом одно из изображений кенгуру датировано 17 тысяч лет назад», — пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behavior.

Когда человек только-только создавал рукотворный мир и едва начал отделяться от природы, ему пришлось пережить множество суровых испытаний. Так неандертальцы стали жертвой ужасной геомагнитной катастрофы. Ученые уверяют, что магнитное поле Земли может ослабнуть вновь.