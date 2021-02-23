Русский язык стал поводом для скандала в одной из украинских школ

Львов, 23 февраля. Ученик 11 класса поругался на уроке патриотического воспитания в одной из школ Днепра с украинскими военными, которые изъяснялись на русском языке.

Представители семи высших учебных заведений Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводили мероприятие по агитации учеников к поступлению в их вузы. На уроке присутствовали зачинщик конфликта Михаил Пономаренко и его отец Алексей, который поведал об инциденте в своем Facebook.

Военный, прибывший из Львова, с трудом говорил на украинском языке. Другой решил не мучить себя и сразу изъявил желание говорить на русском. Однако его почти сразу перебил Михаил с просьбой продолжать использовать родной язык на уроке патриотического воспитания.

Последующие ораторы, по словам Алексея Пономаренко, также не блистали владением украинского языка, а Михаил никому из них не давал возможности говорить на удобном для себя русском языке. Наконец, организатор мероприятия не сдержался и вместе с одним из представителей военного вуза начал ругать школьника за бестактность.

Алексей заявил, что такое воспитание в школах неприемлемо. Действиями своего сына мужчина гордится, а сам Михаил на следующий день подал директору жалобу на «недопатриотов», которая была удовлетворена.

Проблем на Украине из-за регулярного использования русского языка хватает. Так, например, на футбольном матче во Львове тренер одной из команд потребовал от судьи общаться на украинском языке. Предложение удовлетворено не было, а менеджер команды получил желтую карточку.