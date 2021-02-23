Причиной инцидента с Boeing в Колорадо могла стать усталость металла

Вашингтон, 23 февраля. Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) назвал предварительную причину возгорания двигателя Boeing 777 в Колорадо.

Две сломанные лопатки вентилятора в двигателе лайнера спровоцировали возгорание, сообщил председатель NTSB Роберт Сумвальт на брифинге. Части двигателя повредили обшивку самолета. Специалистам предстоит выяснить, как давно лайнер поднимался в небо в изношенном состоянии.

«Говоря о лопатке вентилятора, которая сломалась у основания, предварительная проверка на месте показывает повреждения, связанные с усталостью металла... Что касается лопатки вентилятора, которая сломалась посередине, ее повреждения связаны с ударом, полученным, когда другая лопатка, разломанная у основания, врезалась в нее», — заявил Сумвальт.

Ранее пассажирский самолет Boeing 777 был вынужден совершить экстренную посадку из-за загоревшегося правого двигателя. Обломки лайнера упали на жилые территории в городе Денвер.