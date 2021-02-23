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Москвичей ожидает холодный март

Москвичей ожидает холодный март

Москва, 23 февраля. Последние выходные февраля встретят москвичей «легкой оттепелью». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Начало марта будет сопровождаться легкими морозами. В ночное время суток на первой неделе весны ожидается температура на уровне трех-восьми градусов ниже нуля, днем от минус одного до минус шести.

Будет преобладать северо-западный ветер с порывами до 9 м/с. Возможны непродолжительные осадки в виде снега.

Холод придет как раз с наступлением календарной весны. Однако весь март в Москве, по предварительным прогнозам, будет морозным, сообщил Тишковец.

Ранее научный руководитель гидрометцентра РФ заявил, что серьезных отклонений от климатической нормы в марте не предвидится. Однако, по его словам, ждать раннего прихода весны на европейскую часть России не стоит.

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