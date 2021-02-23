Москвичей ожидает холодный март

Москва, 23 февраля. Последние выходные февраля встретят москвичей «легкой оттепелью». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Начало марта будет сопровождаться легкими морозами. В ночное время суток на первой неделе весны ожидается температура на уровне трех-восьми градусов ниже нуля, днем от минус одного до минус шести.

Будет преобладать северо-западный ветер с порывами до 9 м/с. Возможны непродолжительные осадки в виде снега.

Холод придет как раз с наступлением календарной весны. Однако весь март в Москве, по предварительным прогнозам, будет морозным, сообщил Тишковец.

Ранее научный руководитель гидрометцентра РФ заявил, что серьезных отклонений от климатической нормы в марте не предвидится. Однако, по его словам, ждать раннего прихода весны на европейскую часть России не стоит.