Вильфанд предупредил о надвигающихся «кровавых» дождях в Европе

Москва, 23 февраля. Страны на юго-западе Европы ожидает необычное метеорологическое явление. Принесенная воздушными массами пыль из Сахары спровоцирует выпадение осадков в виде дождя красного цвета.

«Кровавые» дожди могут затронуть Испанию, юг Франции, побережье Средиземного моря. Необычные осадки будут наблюдаться до среды включительно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, «кровавые дожди», — объяснил Вильфанд.

Пока в Европе ожидают необычное метеорологическое явление, в столице России о теплой весенней погоде думать пока рано. Вильфанд спрогнозировал потепление только к середине апреля. Смена времен года задержится из-за низких температур и большого количества снега.