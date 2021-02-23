Полиция задержала грузинского оппозиционера Мелию

Тбилиси, 23 февраля. Грузинский оппозиционер Ника Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Саакашвили, был задержан.

При задержании правоохранительные органы применили перцовый газ в здании офиса партии, который расположен в Тбилиси, столице Грузии. Рядом со штабом партии мобилизованы бригады патрульной полиции и скорой медицинской помощи.

18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел с должности из-за разногласия с командой по ситуации с Мелией, сообщило Федеральное агентство новостей. Глава правительства не согласен с исполнением решения суда о заключении Мелии под арест.