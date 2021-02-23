Украина анонсировала военные учения вблизи границы Крыма

Киев, 23 февраля. В марте Украина планирует провести военные учения недалеко от границы с Крымом. Ключевая цель мероприятий — улучшение боевых навыков солдат в условиях, приближенных к реальным.

В учениях будут задействованы подразделения противовоздушной обороны. Вблизи с российским полуостровом Киев намерен реализовать занятия по обнаружению и ликвидации с воздуха десанта вражеской стороны. Уничтожение необходимо произвести на разных высотах и участках местности. Также планируется отработать способность служащих предотвратить высадку с кораблей на сушу с последующим уничтожением противника.

«(Цель учений. — Прим. ФАН) совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья», — командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.

Ранее Россия заявила о подготовке масштабных учений ВДВ в Крыму. В них примут участие свыше трех тыс. военных и около 200 единиц боевой и специальной техники.