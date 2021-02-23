Samsung поведала о поддерживающих обновление Android 12 моделях

Москва, 23 февраля. Компания Samsung Electronics распространяет для смартфонов оболочку One UI версий 3.0 и 3.1 на основе операционной системы Android 11. Ее релиз состоялся в 2020 году.

На данный момент официально Android 12 могут установить создатели приложений на смартфоны Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4a, Pixel 4 и 4 XL, Pixel 3a и 3a XL, Pixel 3 и 3 XL. По планам Google, программа превью для разработчиков для Android 12 завершится в мае. После этого будет запущено публичное бета-тестирование. Стабильный выпуск можно ожидать в сентябре 2021 года.

Samsung выпустит Android 12 практически для каждого смартфона, разработанного с предустановленной Android 10 и для некоторых моделей, дебютировавших на основе Android 9 Pie. Стабильный релиз One UI 4.0 ожидается для свежих флагманских моделей в декабре, а спустя три–четыре месяца для остальных.

Лучшим смартфоном 2020 года назван Huawei P40. Пользователи Сети выбрали этот гаджет с четырьмя камерами и пятикратным оптическим зумом победителем среди смартфонов.