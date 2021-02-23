Huawei анонсировала новый смартфон с гибким дисплеем за 2,8 тыс. долларов

Пекин, 23 февраля. Китайская компания Huawei представила похожий на книгу смартфон Mate X2. Самая бюджетная комплектация будет стоить около 210 тысяч рублей.

Пользоваться флагманским смартфоном можно будет как в собранном, так и в раскрытом виде. Устройство разработано на операционной системе Kirin 9000, оно дает возможность использовать две сим-карты одновременно. Емкость аккумулятора составляет 4,5 тысячи миллиампер-часов.

Новейший смартфон оснащен 50-мегапиксельной камерой с десятикратным оптическим зумом. Продажи Mate X2 начинаются в Китае 25 февраля.

Недавно Huawei P40 Pro назвали лучшим смартфоном 2020 года. Устройство обладает четырьмя камерами и оптическим и пятикратным зумом.