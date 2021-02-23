Аномальные морозы в Саратове: температура опустится почти до 40 градусов ниже нуля

Саратов, 23 февраля. Региональный МЧС предупредил жителей области о сильных морозах. Ночью и утром в некоторых районах ожидается понижение температуры до 38 градусов ниже нуля, объявлен желтый уровень опасности. Морозы сочетаются со шквальным ветром и низовой метелью.

«Зима по-настоящему аномальная. Уникальные морозы, огромное количество осадков, гололед — нас словно проверяют на прочность. Особенно тяжело автомобилистам: множество мелких аварий едва ли не каждый день. Вроде бы говорят про глобальное потепление, но зима практически сибирская», — рассказал корреспонденту ФАН водитель автобуса Юрий Базанов.

Ранее из-за снежного коллапса в центре Саратова образовались 10-балльные пробки. Коммунальные службы не смогли справиться с огромным количеством осадков.