Флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» признан небоеспособным

Москва, 23 февраля. «Единственный полноценный боевой корабль» военно-морских сил (ВМС) Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» за 30 лет службы ни разу не подвергался полной диагностике.

Военный эксперт Тарас Чмут в своем Facebook написал, что, помимо отсутствия ремонтных работ, судно ни разу не проходило комплексную модернизацию из-за чего является на данный момент недееспособным. В первый спуск на воду фрегат являлся грозным боевым, кораблем, однако сейчас он превратился в груду хлама, которая почти не выходит в море, рассказал специалист.

Чмут заявил, что «Гетман Сагайдачный» при текущем положении дел в ближайшем будущем будет списан. Однако еще не поздно взяться за его модернизацию и ремонт. Эксперт уверен, что при качественном подходе он еще может вернуть былую мощь и решать стратегические боевые задачи на воде.

Недавно командование ВМС Украины списало сразу несколько боевых кораблей. На утилизацию отправятся корвет проекта 1124П U206 «Винница» и два рейдовых катера U733 «Токмак».