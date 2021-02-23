Посольство РФ в США приспустило флаг в знак скорби по умершим из-за COVID-19

Вашингтон, 23 февраля. Флаг России приспущен в знак солидарности с американцами, которые скорбят о потере полумиллиона граждан. Так посольство РФ в Вашингтоне выразило свои соболезнования США.

Фотография представительства России на территории Соединенных Штатов была размещена в Twitter. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся от пандемии коронавируса в США достигло отметки в 500 тысяч человек. Российский флаг в комплексе диппредставительства также опускался в годовщину терактов 11 сентября.

Федеральное агентство новостей рассказало, что за все время пандемии COVID-19 США потеряли больше граждан, чем за период трех войн. Жертвами Второй мировой войны стали 291 тысяча американцев. Меньшее количество жизней унесли Корейская и Вьетнамская война.