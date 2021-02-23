Boeing 757 экстренно сел в США из-за возможной неисправности двигателя

Солт-Лейк-Сити, 23 февраля. Пассажирский лайнер Boeing 757-200 вынужденно приземлился в аэропорту американского штата Юта. Причиной стали опасения из-за предполагаемых проблем с двигателем.

Воздушное судно авиакомпании Delta Airlines ранее покинуло Атланту и направилось в Сиэтл. Во время полета у членов экипажа возникли сомнения относительно исправности двигателя. Чтобы избежать трагических последствий было принято решение совершить незапланированную посадку в городе Солт-Лейк-Сити.

Приземление прошло без инцидентов. Сведений о пострадавших не поступало, следует из заявления источника американского телеканала KSL-TV в местном аэропорту.

Ранее корпорация Boeing призвала аэропорты временно прекратить эксплуатацию самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney. Рекомендация последовала после инцидента с падением обломков горящего двигателя в США.