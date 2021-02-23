Биохакер Метелица рассказал о закалке на снегу

Москва, 23 февраля. Оздоровить организм можно с помощью прогулок и бега по снегу без обуви. Однако делать это нужно с соблюдением некоторых правил, рассказал биохакер Никита Метелица.

Закаливать организм полезно для иммунитета, особенно в период распространения инфекций. Прогулки по снегу станут хорошей альтернативой обливаниям и обтираниям, если подойти к этому процессу осторожно. По словам основателя Института биохакинга и здоровья, специалиста по немедикаментозному оздоровлению, биохакера Никиты Метелицы, гулять по снегу стоит начинать постепенно, с нескольких шагов. При возникновении болевых ощущений лучше сразу заканчивать процедуру.

«Холод и снег воздействует через стопы, таким образом мы будем производить серьезную стимуляцию всех наших внутренних систем. Это называется умный стресс. С точки зрения закаливания, это хорошая процедура, мы получаем достаточно сильный синергетический эффект», — рассказал Метелица в интервью радио Sputnik.

Если ходьба по снегу босиком подойдет почти каждому, то уже для бега нужна особая подготовка. Нужно учиться наступать на определенную часть стопы и следить за своим состоянием, чтобы оздоровление не обернулось проблемами для организма, предупредил биохакер.

Метелица рассказал, что при ослабленном иммунитете или во время болезни нельзя закаляться. Ходить босиком можно в любую погоду, но при температуре ниже минус 30 градусов необходимо быть весьма осторожным.

В период холодов иммунитет проходит серьезную проверку, а нехватка солнца, витаминов и физической активности не идут ему на пользу. Несколько простых действий помогут укрепить защитную систему организма.