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Пятерка усовершенствованных кроссоверов появится на российском рынке

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Пятерка усовершенствованных кроссоверов появится на российском рынке

Москва, 23 февраля. Специалисты портала «АвтоВзгляд» отобрали самые интересные модели кроссоверов для массового потребления, которые скоро появятся на рынке РФ.

Новое поколение одного из самых популярных автомобилей в России Renault Duster уже можно заказать в онлайн-шоуруме. Первые поставки обновленного автомобиля ожидаются весной этого года.

Пятерка усовершенствованных кроссоверов появится на российском рынке

Корейский производитель Hyundai представил модернизированную модель Creta, которая сменила внешний вид. Автомобиль получил новые опции, планшет для управления мультимедиа и интерактивную приборную панель.

Пятерка усовершенствованных кроссоверов появится на российском рынке

Японский кроссовер Mitsubishi Outlander соединил в себе все самое лучшее, что представлено на рынке. Автомобиль будет иметь нечто схожее с моделью Nissan и получит новую платформу, технологии, дизайн, опции и моторную линейку.

Пятерка усовершенствованных кроссоверов появится на российском рынке

Nissan Qashqai получит усовершенствованный салон. Рычаг переключения передач заменят на современный джойстик, а кресла станут анатомическими. В отделке будет использована дорогая кожа наппа.

Пятерка усовершенствованных кроссоверов появится на российском рынке

Китайский производитель Geely доработал свою свежую модель Atlas, которая уже стала популярной в России. К названию прибавилась приставка Pro, изменения коснулись технической и внешней составляющей автомобиля.

Ранее российские дилеры Mazda начали продажи обновленного кроссовера CX-9. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации составляет 3 703 000 рублей.

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