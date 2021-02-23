Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии

Бишкек, 23 февраля. Препарат от коронавируса «Спутник V» официально прошел регистрацию в Киргизии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Регистрация российской вакцины «Спутник V» позволит в ближайшие дни начать прививать население Киргизии. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев направил заявку на получение 500 тысяч доз препарата. Решается вопрос о ее производстве на территории республики.

С начала пандемии коронавируса в Киргизии зарегистрированы свыше 85 тысяч заболевших. Подавляющее большинство вылечились, а 1,45 тысячи человек скончались. В стране продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который объявили в марте прошлого года.

Власти Мехико анонсировали старт массовой вакцинации от коронавируса. Для иммунизации граждан будет использован российский препарат «Спутник V». Первыми прививку получат люди старше 60 лет из округов Истакалько, Тлауак и Сочимилько.