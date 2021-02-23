Член британской  королевской семьи рассказал о состоянии мужа Елизаветы II

Лондон, 23 февраля. Внук королевы Великобритании принц Уильям дал комментарий о состоянии здоровья своего дедушки герцога Эдинбургского. Несколько дней назад принца Филиппа госпитализировали.

Принц Филипп начал жаловаться на недомогание пару дней назад. Специалисты приняли решение положить 99-летнего члена королевской семьи в госпиталь короля Эдуарда VI.

Внук королевы Елизаветы II британский принц Уильям рассказал о состоянии своего дедушки. По словам герцога Кембриджского, принц Филипп чувствует себя вполне удовлетворительно.

«Да, он в порядке, за его состоянием наблюдают», — сказал Уильям журналистам при посещении центра вакцинации.

Весь мир увлеченно следит за тем, как идут дела у королевской семьи Великобритании. Громкие скандалы часто разгораются вокруг герцогини и герцога Сассекских Меган Маркл и принца Гарри. Недавно в СМИ прошла непроверенная информация о разногласиях между возлюбленными.