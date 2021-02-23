Стоимость нефти Brent достигла 66,02 доллара за баррель

Москва, 23 февраля. Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE вырос в цене на 1,2%, достигнув 66,02 доллара за баррель. На это указывают данные торговой биржи на 04:38 по Москве.

Нефть марки Brent не достигала таких ценовых показателей с января прошлого года. Именно тогда она последний раз дорожала до отметки более 66 долларов за баррель. В 04:40 вторника нефть Brent торговалась на уровне 66 долларов за баррель, прибавив 1,16%.

Вместе с этим росла стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI. Она прибавила в цене 1,18%, достигнув показателя 62,43 доллара за баррель.

В минувший понедельник, 22 февраля, курс евро по отношению к российской валюте превысил 91 рубль. Последний раз такое подорожание европейской валюты было зафиксировано 4 февраля.