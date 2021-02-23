Китайские СМИ назвали лучшие внедорожники «суровой» России

Пекин, 23 февраля. Российские автомобили ориентированы на изменчивый климат и способны проехать по любым дорогам. Лучшие внедорожники производства РФ назвали журналисты китайского издания Sina.

Первым в списке стоит «УАЗ-Хантер», выпускаемый военным Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ). Он построен на базе «командирского» автомобиля «УАЗ-469», который является улучшенной версией знаменитого «ГАЗ-67».

Следом идет «LADA 4x4», производство которого началось еще в 1977 году. Внедорожник отличается долговечностью и надежностью. При его разработке используется система постоянного полного привода, включающая в себя полный привод и блокировку дифференциала. Изначально «LADA 4x4» создавалась для езды по бездорожью, включая реки и сугробы высотой до одного метра, пишет ИноСМИ.

Третье место занимает компактная «Lada X-ray», разработанная АвтоВАЗом совместно с французским Renault. Эта модель ориентирована на городские условия и входит в семейство хэтчбеков Sandero бюджетного бренда Dacia.

Журналисты не обошли вниманием «УАЗ-Patriot», вмещающий в себя пять человек. Внедорожник обладает грубоватым дизайном и надежной конструкцией кузова. За его производительность отвечает 2,7-литровый бензиновый или 2,3-литровый дизельный двигатель, работающий в паре с пятиступенчатой МКПП Hyundai Transys.

Замыкает рейтинг внедорожник представительского класса «Aurus-Komendant». Он построен на базе модели «Aurus-Senat», разработанной специально для президента РФ Владимира Путина. Он получил 4,4-литровый мотор V8 производительностью до 600 «лошадей». Двигатель работает в паре с девятиступенчатой АКПП KATE. В народе «Aurus-Komendant» получил название «российского Rolls-Royce Cullinan».

АвтоВАЗ ранее назвал дату выхода нового автомобиля «Lada-Niva», продажи которого запланированы в России и за рубежом. Поступление модели на рынок анонсировано на 2024 год.