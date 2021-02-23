Власти Чехии сделали обязательным ношение респираторов или двух масок сразу

Прага, 23 февраля. Жители Чехии должны будут использовать особые средства индивидуальной защиты в местах общественного пользования.

Решение властей связано с распространением в стране британского штамма коронавируса, пояснил глава минздрава Ян Блатны. Граждан обязали носить усиленные СИЗы в магазинах, общественном транспорте, больницах и остановках.

«Во всех перечисленных местах граждане должны будут иметь с четверга на лице респиратор типа FFP2, или наномаску, или одновременно две хирургические маски», — пояснил Блатны.

Кабмин пока не рассматривал вопрос о компенсации гражданам денежных средств, потраченных на СИЗы. В среднем семье из четырех человек в месяц необходимо до 2 тысяч крон (около 93 долларов).

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Чехии уже полторы недели действует режим ЧС. С начала 2020 года в стране выявили свыше миллиона случаев заболевания COVID-19.