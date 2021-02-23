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Власти Чехии сделали обязательным ношение респираторов или двух масок сразу

Власти Чехии сделали обязательным ношение респираторов или двух масок сразу

Прага, 23 февраля. Жители Чехии должны будут использовать особые средства индивидуальной защиты в местах общественного пользования.

Решение властей связано с распространением в стране британского штамма коронавируса, пояснил глава минздрава Ян Блатны. Граждан обязали носить усиленные СИЗы в магазинах, общественном транспорте, больницах и остановках.

«Во всех перечисленных местах граждане должны будут иметь с четверга на лице респиратор типа FFP2, или наномаску, или одновременно две хирургические маски», — пояснил Блатны.

Кабмин пока не рассматривал вопрос о компенсации гражданам денежных средств, потраченных на СИЗы. В среднем семье из четырех человек в месяц необходимо до 2 тысяч крон (около 93 долларов).

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Чехии уже полторы недели действует режим ЧС. С начала 2020 года в стране выявили свыше миллиона случаев заболевания COVID-19.

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