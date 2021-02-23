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Айза Долматова показала помолвочное кольцо от Олега Майами

Айза Долматова показала помолвочное кольцо от Олега Майами

Москва, 23 февраля. Певец Олег Майами сделал предложение блогеру Айзе Долматовой. Артист младше своей избранницы на шесть лет, однако это не мешает им быть вместе.

Радостной новостью Долматова поделилась во время беседы с певицей Валерией. Блогер призналась, что Майами исполнил ее давнюю мечту о кольце с камнем в три карата. Подарок звезда носит на безымянном пальце.

«Я мечтала о трех каратах, и вот он мне подарил это колечко. Никогда не снимаю», — пояснила она в эфире YouTube-шоу «Почему я?».

Айза Долматова показала помолвочное кольцо от Олега Майами

Артистка заявила, что счастлива рядом с Майами. Молодой певец очень заботлив и внимателен по отношению к ней. О своем романе пара объявила летом прошлого года, однако встречаться они начали намного раньше. Тогда звезда еще состояла в законном браке с серфером Дмитрием Анохиным.

«Мы год почти скрывали свои отношения. Не потому, что «счастье любит тишину», нет, но я еще разводилась тогда», — заявила звезда.

Айза Долматова воспитывает двух сыновей Сэма и Элвиса. Первый из них родился в браке звезды с рэпером Алексеем Гуфом Долматовым, а второй мальчик появился на свет, когда блогер была женой Дмитрия Анохина.

На своей странице в Instagram Долматова признавалась, что никогда не видела себя в паре с простым парнем. Она отметила, что не выбирала мужчин по толщине кошелька, однако не возражает, если ее избранник зарабатывает больше нее.

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