Москва, 23 февраля. Измерить артериальное давление можно с помощью секундомера. Подробно об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиники» Анастасия Атаман.

Обычно показатели артериального давления (АД) измеряются с помощью тонометра. Однако не всегда аппарат оказывается под рукой. В таком случае измерить пульс можно самостоятельно, использовав телефон с секундомером или часы с секундной стрелкой.

«Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными», — цитирует врача «Прайм».

Артериальное давление делится на низкое, нормальное и повышенное. Каждое из них сопровождается определенными симптомами. На протяжении суток артериальное давление меняется в зависимости от активности сердца. Измерять АД не реже раза в месяц необходимо даже людям без проблем со здоровьем.

Людям со склонностью к артериальной гипертензии не рекомендовано употреблять продукты с большим содержанием соли. В число таких продуктов входит соевый соус, который используется в качестве добавки ко многим блюдам.