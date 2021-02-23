Киноакадемик оценил шансы Кончаловского на получение «Оскара»

Лос-Анджелес, 23 февраля. Номинированная на «Оскар» драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского имеет мало шансов из-за негласных правил кинопремии, сообщил анонимный киноакадемик.

Вероятнее всего, главную премию «Оскар» получит наиболее политкорректная картина. В преддверии голосования американская киноакадемия разослала между своими членами специальную инструкцию. С помощью документа эксперты могут ознакомиться с распределением картин по политкорректным темам и учесть это в своем решении.

В инструкции в отдельные списки выделены фильмы женщин — режиссеров, фильмы на ЛГБТ-тему и картины о людях с ограниченными возможностями. Также в отдельную категорию выделены фильмы, посвященные табуированным темам: от тоталитаризма до досаждающего поведения. В связи с этим, победителями вероятнее всего станут картины, несущие в себе сразу несколько таких параметров.

«Скажем, фильм женщины-режиссера афроамериканского происхождения, заявившей о своей трансгендерности и снявшей повествование о людях с ограниченными возможностями, роли которых сыграли актеры с аналогичными проблемами, автоматически должен попасть в поле зрения киноакадемиков», — отмечается в публикации.

При таких условиях у фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» немного шансов на победу. В картине есть тема подавления системой, но другие табу отсутствуют. Эксперт надеется, что киноакадемики при выборе лучшего фильма будут руководствоваться здравым смыслом, талантом и высокими художественными достоинствами претендентов.

Недавно Кончаловскому присудили «Золотого орла» как лучшему режиссеру. Он обошел своих коллег Андрея Зайцева с «Блокадным дневником» и Жору Крыжовникова, снявшего «Лед-2» и получил награду на номинированный на «Оскар» фильм «Дорогие товарищи».