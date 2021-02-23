Ведущая Бородина похвасталась серьгами с малахитом за 400 тыс. рублей

Москва, 23 февраля. Телеведущая Ксения Бородина посетила одно из шоу на ТНТ в дорогом наряде. Звезда экрана выбрала жакет ярко-зеленого цвета, но внимание публики привлекли малахитовые серьги.

К стильному наряду Бородина подобрала серьги из малахита в форме клевера. Аксессуар бренда Van Cleef & Arpels стоит порядка 400 тысяч рублей. Показать свой образ она решила подписчикам в Stories Instagram. Как призналась сама телеведущая, внешним видом она более чем довольна.

«Я сегодня в своем любимом зеленом цвете. Хорошо мне зеленый цвет? Мне кажется, это прям мой цвет», — заявила ведущая.

К Stories Ксения прикрепила опрос для подписчиков: поддерживают ли они восторг Бородиной от зеленого цвета. «За» проголосовали 94% подписчиков звезды «Дома-2».

Ксения Бородина часто оказывается в центре скандальных историй. Среди последних – подозрение в «покупке» медали для старшей дочери на соревнованиях по художественной гимнастике. Другие подписчики телеведущей заметили ретушь на снимке с турнира, указав на странные пропорции тела девочки.