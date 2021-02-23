Немецкие пивоварни находятся на грани закрытия из-за коронавируса

Берлин, 23 февраля. Производители немецкого пива выступили с открытой жалобой из-за необходимости уничтожить миллионы литров продукции. Об этом сообщило Объединение немецких пивоваров (DBB).

Коронавирусные ограничения в Германии не позволили пивоварням реализовать быстропортящийся товар, из-за чего его пришлось утилизировать. Производители отметили, что торговые сети по продаже пива не работают в течение всего локдауна, который был введен еще 2 ноября 2020 года.

По данным пивоваров, ущерб составил миллионы евро. Однако руководство страны не стремится протянуть руку помощи обедневшим производителям пива, так как эта отрасль не является гастрономической и не получает достаточного объема госпомощи.

Предприятия по производству пива пережили мировые войны, экономические кризисы. Однако сейчас они переживают конец своего существования, и далеко не по своей вине, сообщили в DBB.

Более удачно ситуация складывается для индийских пивоваров. Китайская торговая политика в отношении Австралии может ужесточиться после проведения расследования степени вины Пекина в распространении коронавируса. При этом Китай являлся основным импортером пивоваренного сырья из Австралии до введения пошлин: отличной альтернативой представляется индийский рынок.