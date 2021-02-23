«Скупайте канистры»: Украине предрекли резкий рост цен на нефтепродукты

Киев, 23 февраля. Одобрение президентом Украины Владимиром Зеленским решения СНБО «национализировать» участок трубопровода «Самара — Западное направление» втрое поднимет цены на нефтепродукты.

Прогноз озвучил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, решение главы государства — часть многолетнего праздника сумасшествия на Украине, продолжающегося до сих пор. Из-за угрозы резкого роста стоимости на нефтепродукты депутат призвал соотечественников скупать канистры.

«Предсказываю: блестящая победа Зеленского над трубопроводом из Белоруссии поднимет цены на нефтепродукты в три раза. Если они вообще будут», — прокомментировал ситуацию Рабинович в своем Facebook.

Публикация депутата спровоцировала бурную реакцию украинцев в Сети. Среди них также оказался член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко. Последний опроверг предположение Рабиновича, заявив о возможных поставках топлива морем и от независимых от РФ импортеров.

«А на старости лет превращаться в попа Гапона это не красит вас, Вадим Зиновьевич», — добавил он.

Зеленский рассказал о планах построить новый аэропорт на территории Донбасса для гражданской авиации. Проектирование воздушной гавани стартует в этом году, уточнил лидер ходе пресс-конференции.