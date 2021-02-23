Определился последний участник чемпионата Европы по баскетболу 2022 года

Вильнюс, 23 февраля. Последний матч группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022 между Литвой и Данией закончился победой первых со счетом 77:76.

Финальная часть соревнования пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Италии, Германии, Чехии и Грузии. Розыгрыш плей-офф состоится в Берлине.

Всего в решающем этапе Евробаскета выступят 24 команды. Среди них и сборная России, которая вышла из группы со второго места. Российские баскетболисты 13 раз принимали участие в европейском первенстве и один раз, в 2007 году, стали его победителем.

В матче с Северной Македонией подопечные Сергея Базаревича одержали легкую победу со счетом 94:77. Благодаря этому результату Россия досрочно оформила себе путевку в финальную часть Евробаскета-2022.