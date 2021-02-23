Киев объяснил причину ввода санкций против компании «Спортмастер»

Киев, 23 февраля. Торговая сеть «Спортмастер» попала под санкции Украины из-за информации о ее работе в Крыму. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Ограничения против Sportmaster Operations, которая является головной организацией компании «Спортмастер», были введены на основании письма СБУ в адрес МИД Украины о недопустимости деятельности сети магазинов на крымском полуострове. Оно было направлено летом прошлого года.

Компания «Спортмастер Украина» не считает решение Киева обоснованным. Ее генеральный директор Людмила Кыш заявила, что организация работает в правовом поле и никаких оснований для ограничения ее деятельности нет.