Составлен рейтинг сериалов с самыми отважными мужскими персонажами

Москва, 23 февраля. Пользователи Сети ко Дню защитника Отечества выбрали самых смелых и мужественных персонажей из популярных сериалов. Первым в списке оказался Рагнар из проекта «Викинги».

Главный герой «Викингов», роль которого исполнил австралийский актер Трэвис Фиммел, бесстрашно покорил Англию, достиг территории Франции и совершал набеги на европейцев.

Второе место занял сериал «Острые Козырьки», в центре сюжета которого семья Шелби. Глава семейства Томас Шелби, образ которого воплотил британский актер Киллиан Мерфи, храбр, решителен, умен, и благодаря этим качествам он подчинил криминальный мир Великобритании начала ХХ века.

На третьей строчке оказался российский сериал «СМЕРШ». Центральный персонаж Георгий Волков, в исполнении российского актера Алексея Макарова, защищал тайные сведения, которые помогли СССР победить Третий Рейх во времена Великой Отечественной войны.

Четвертое место рейтинга досталось персонажу популярного фэнтези «Игра престолов» Тириону Ланнистеру. Актер Питер Динклэйдж воплотил на экране образ рассудительного, хитрого и смелого мужчины, который пришелся по душе массовому зрителю.

Пятое место досталось героям «Братьев по оружию». Многосерийный фильм повествует о значимых эпизодах Второй Мировой войны и судьбах людей, сохраняющих твердость духа в тяжелые времена.

Помимо сериалов, в День защитника Отечества россияне смотрят полнометражные фильмы о героических и отважных мужчинах. ФАН составил свой список знаменитых советских кинолент о горькой доле и смелости солдат.