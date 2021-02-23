Космонавты поздравили с Днем защитника Отечества россиян

Москва, 23 февраля. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, поздравили мужчин с Днем защитника Отечества.

Видеообращение россиян опубликовал Роскосмос. Кудь-Сверчков вспомнил отвагу и мужество воинов, которые боролись с врагами родины, отстаивали свободу и независимость страны. Рыжиков пожелал россиянам мирного неба над головой, счастья, здоровья и уверенности в будущем.

«23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя родины, жизни на земле и за мир во всем мире. Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья», — сказал Кудь-Сверчков.

Ранее с поздравительной речью ко Дню защитника Отечества к россиянам обратился Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил заслуги военных и поблагодарил их за службу.