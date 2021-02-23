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Прощание с актрисой Градовой пройдет на Троекуровском кладбище

Прощание с актрисой Градовой пройдет на Троекуровском кладбище

Москва, 23 февраля. Актрису Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 24 февраля. Там же состоится прощание с артисткой.

Организацией похорон и прощальной церемонии занимаются родные артистки. Им помогает глава столичного театра «Ленком» Марк Варшавер. В театре работает дочь покойной актрисы Мария Миронова.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась накануне, 22 февраля. На момент смерти ей было 74 года. Она ушла из жизни в стенах больницы, где ей диагностировали инсульт. Врачи решились на срочную операцию, но сердце Градовой не выдержало нагрузки.

Прощание с актрисой Градовой пройдет на Троекуровском кладбище

Зрители знают Екатерину Градову по ролям во многих советских фильмах. Одной из самых ярких героинь актрисы стала радистка Кэт в киноленте «Семнадцать мгновений весны». Она снималась в телесериале «Место встречи изменить нельзя», фильмах «Осенние свадьбы», «Собака Баскервилей», «Маленькие комедии большого дома» и других.

Изначально предполагалось, что прощание с Градовой пройдет в Московском академическом театре сатиры. Однако директор театра Мамед Агаев опроверг эту информацию, так как актриса уже давно там не работала.

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