Прощание с актрисой Градовой пройдет на Троекуровском кладбище

Москва, 23 февраля. Актрису Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 24 февраля. Там же состоится прощание с артисткой.

Организацией похорон и прощальной церемонии занимаются родные артистки. Им помогает глава столичного театра «Ленком» Марк Варшавер. В театре работает дочь покойной актрисы Мария Миронова.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась накануне, 22 февраля. На момент смерти ей было 74 года. Она ушла из жизни в стенах больницы, где ей диагностировали инсульт. Врачи решились на срочную операцию, но сердце Градовой не выдержало нагрузки.

Зрители знают Екатерину Градову по ролям во многих советских фильмах. Одной из самых ярких героинь актрисы стала радистка Кэт в киноленте «Семнадцать мгновений весны». Она снималась в телесериале «Место встречи изменить нельзя», фильмах «Осенние свадьбы», «Собака Баскервилей», «Маленькие комедии большого дома» и других.

Изначально предполагалось, что прощание с Градовой пройдет в Московском академическом театре сатиры. Однако директор театра Мамед Агаев опроверг эту информацию, так как актриса уже давно там не работала.