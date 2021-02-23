Число жертв COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек

Вашингтон, 23 февраля. Общее число заболевших COVID-19 в США за время пандемии превысило 28 млн человек, заявили в Университете Джонса Хопкинса. По последним данным, в стране скончался 500 071 пациент.

США остаются мировыми лидерами по числу смертей от коронавирусной инфекции. Также страна лидирует и по числу людей, зараженных коронавирусом.

Глава государства Джо Байден почтит минутой молчания память американцев, которые стали жертвами новой коронавирусной инфекции. На поминальной церемонии будут зажжены свечи, а президент произнесет речь. В стране объявлен пятидневный траур.

Недавно стало известно, что показатель смертности превысил потери Соединенных Штатов в трех последних крупных войнах — Второй мировой, Корейской и Вьетнамской. Республиканцы винят в катастрофической смертности американцев от COVID-19 нового главу Белого дома Джо Байдена.