Американские врачи перечислили редкие признаки рака

Вашингтон, 23 февраля. Симптомы рака на ранних стадиях трудно обнаружить. Некоторые признаки не вызывают недомогания, поэтому их игнорируют, пишет Express.

Американские врачи выделили пять неожиданных признаков возникновения опухоли, на которые пациенты почти не обращают внимания. Например, трудность с глотанием может указывать на рак пищевода, а отвисшие веки — на опухоль в легких. Охриплость может предупреждать об онкологическом заболевании гортани.

За медицинской помощью рекомендуют обратиться, если долгое время наблюдается вздутие живота. Этот симптом может указывать на рак яичников. Обратить внимание следует на цвет мочи. Если она темно-коричневая, это говорит о раке поджелудочной железы. Красный оттенок может быть вызван раком почек, мочевого пузыря или простаты.

При раке ротовой полости тоже можно выявить неочевидные симптомы. Среди них онемение в области одной из губ, покалывание в зоне неба и появление болевых ощущений. Любой из них требует обращения в медицинскую организацию.