День защитника Отечества: как 23 февраля стал праздником

Большинство граждан России воспринимают 23 февраля как главный мужской праздник. Однако не многие знают историю появления Дня защитника Отечества. Первоначально считалось, что праздник возник в честь дня создания Красной армии. Однако это не совсем так. Для ответов на эти вопросы необходимо погрузиться в историю создания этого праздника и проследить все перемены его названия вплоть до наших дней.

День создания Красной Армии

Долгое время считалось, что праздник и дата якобы связаны с Декретом Совнаркома о создании новой армии. Одна из первых теорий возникновения праздника гласит, что 15 февраля 1918 года была создана Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), а уже 23 февраля войском была отбита первая атака немецких войск в Первой мировой войне. Отсюда и первое название — День Красной Армии. Однако данная теория не нашла документального подтверждения.

Вторая версия гласит, что в 1919 году, при подготовке празднования первой годовщины РККА, парад пришлось перенести на два дня, потом торжество перенесли на ближайшее воскресенье — 23 февраля. Однако в 1938 году было решено остановиться на том, что Красная Армия 23 февраля сумела впервые победить вражеские войска. Соответственно праздновался не день создания, а день боевого крещения РККА. Официально данная версия считалась единственно верной вплоть до распада СССР.

После Великой Отечественной войны День Красной Армии был переименован в День Советской армии, а с 1949 — в День Советской армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза праздник трансформировался в День защитника Отечества и стал днем воинской славы России. Аналогичная дата стала праздничной не только в РФ, но и в некоторых других постсоветских государствах.

Кого поздравляют?

Изначально праздник был исключительно для военнослужащих армии и флота, для остальных советских граждан 23 февраля оставался рабочим днем. После 1991 года День защитника Отечества стал праздником мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины. С течением времени поздравлять стали всех мужчин, не обращая внимания есть ли у них армейский бэкграунд или нет. С 2002 года День защитника Отечества стал государственным праздником.

Президент РФ Владимир Путин уже обратился к защитникам Отечества с поздравительной речью. Российский лидер отметил профессионализм и заслуги военнослужащих РФ.