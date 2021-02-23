Около миллиона жителей ДНР планируется привить от COVID-19 до конца года

Донецк, 23 февраля. Власти Донецкой Народной Республики планируют привить вакциной «Спутник V» около миллиона человек до конца 2021 года. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Вакцинация большого количества жителей ускорит формирование коллективного иммунитета. Новая партия российской вакцины ожидается в республике до конца недели. Для отмены всех ограничений из-за коронавируса и возвращения к нормальной жизни необходимо, чтобы антитела были у 60–70% населения ДНР.

Первыми вакцину получают врачи, педагоги, социальные работники и военные. Последним власти ДНР уделят особое внимание из-за событий, наблюдаемых на фронте, пояснил Пушилин.

Вакцинация российским «Спутником V» стартовала в ДНР 1 февраля. В Луганской Народной Республике (ЛНР) в минувшее воскресенье начался следующий этап прививочной кампании, в ходе которой вакцинируемые получают второй компонент препарата.