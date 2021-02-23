Минтруд предложил меры для выхода россиян на досрочную пенсию

Москва, 23 февраля. Работающие россияне все чаще стали жаловаться на отказ руководства включить периоды обучения в стаж работы для досрочного выхода на пенсию. Способ помочь сотрудникам нашел Минтруд.

Ведомство подготовило законопроект, согласно которому периоды профессионального обучения и дополнительного образования должны включаться в стаж работы сотрудников. Инициатива направлена на поддержку тех работников, для которых обучение необходимо для дальнейшей квалифицированной работы.

Предполагается, что в периоды образовательной деятельности за персоналом будут сохраняться их рабочие места и заработная плата. В это время работодатель будет начислять сотрудникам взносы на обязательное пенсионное страхование.

Право досрочно выходить на пенсию могут получить работники рудных шахт. Автором инициативы выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.