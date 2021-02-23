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Минтруд предложил меры для выхода россиян на досрочную пенсию

Минтруд предложил меры для выхода россиян на досрочную пенсию

Москва, 23 февраля. Работающие россияне все чаще стали жаловаться на отказ руководства включить периоды обучения в стаж работы для досрочного выхода на пенсию. Способ помочь сотрудникам нашел Минтруд.

Ведомство подготовило законопроект, согласно которому периоды профессионального обучения и дополнительного образования должны включаться в стаж работы сотрудников. Инициатива направлена на поддержку тех работников, для которых обучение необходимо для дальнейшей квалифицированной работы.

Предполагается, что в периоды образовательной деятельности за персоналом будут сохраняться их рабочие места и заработная плата. В это время работодатель будет начислять сотрудникам взносы на обязательное пенсионное страхование.

Право досрочно выходить на пенсию могут получить работники рудных шахт. Автором инициативы выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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