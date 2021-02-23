Бывшего мужа Волочковой подозревают в тайной женитьбе на телеведущей Николаевой

Москва, 23 февраля. Фанаты стали поздравлять бизнесмена Игоря Вдовина и телеведущую Елену Николаеву с началом семейной жизни. Слухи о тайной свадьбе пары спровоцировал пост в соцсетях Николаевой.

Телеведущая поздравила Вдовина с днем рождения, опубликовав серию совместных фото. Под постом она написала, что поздравляет «мужа». Именно это слово стало причиной появления слухов о тайной свадьбе.

Официально возлюбленные должны были расписаться осенью 2020 года. Вдовин и Николаева даже думали о формате мероприятия и склонялись к тайному бракосочетанию. Телеведущая не отрицала, что после торжества новобрачные могут отправиться в путешествие.

Фанаты заметили, что, кажется, свадьба прошла «по плану». Сейчас возлюбленные как раз отдыхают на берегу Кольского полуострова в Мурманской области. Они занимаются экстремальными видами спорта и довольны друг другом.

Подписчики поддержали Николаеву и присоединились к поздравлениям. Некоторые сыронизировали по поводу свадьбы, другие же искренне поздравили пару с образованием новой ячейки общества.

«Обалденная жена!» — написал фанат под постом.

«Муж и супруга, а имена отсутствуют!» — заметил поклонник, намекнув на таинство свадьбы.

Бизнесмен Вдовин лишь единожды официально вступал в брак — с композитором Варварой Демидовой. До этого мужчина жил вместе с известной балериной Анастасией Волочковой: официально их отношения не были зарегистрированы. Балерина родила Вдовину дочь Ариадну. Сейчас девочке 15 лет.

Балерина оставила о Вдовине лишь отрицательные воспоминания. Она все время набрасывается на него с осуждениями, называя альфонсом. После слухов о возможной свадьбы экс-возлюбленного она разразилась гневной тирадой в адрес Вдовина.