ФАН публикует топ-5 современных фильмов о Великой Отечественной войне

Федеральное агентство новостей в преддверии Дня защитника Отечества подготовило топ-5 отечественных фильмов о Великой Отечественной войне, снятых в последние несколько лет. Представленные картины имеют наивысший рейтинг зрительских оценок среди других работ.

«Калашников»

В основе картины лежит история легендарного советского конструктора Михаила Калашникова. В 1941 году он был командиром танка, однако получил тяжелое ранение и не смог вернуться на фронт. После этого молодой Калашников бросает все силы на разработку нового автомата и соревнуется в оружейных конкурсах. Вскоре он создает оружие, которое становится известным на весь мир.

«Т-34»

Сюжет повествует о юном командире танка Т-32, который недавно окончил военное училище. В 1941 году молодой солдат выходит победителем в неравной схватке с немецким танковым асом. Однако спустя три года ему предстоит еще более важная битва.

«Собибор»

Картина рассказывает реальную историю узников в нацистском лагере смерти Собибор. Заключенным во главе с советским лейтенантом Александром Печерским удается организовать единственное за всю историю ВОВ восстание в концентрационном лагере.

«Коридор бессмертия»

Молодая ленинградка Маша Яблочкина приходит на железнодорожные курсы. Вскоре ее направляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, которая находится в прямой видимости нацистской артиллерии. Девушке ценой смертельного риска предстоит доставить в блокадный Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

«Ржев»

После боя на Ржевско-Вяземском выступе от роты советских солдат осталась лишь 80 человек. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Однако из штаба поступает приказ удержать деревню Овсянниково любой ценой.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало топ-5 советских кинокартин, посвященных Великой Отечественной войне.