Министр обороны РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Текст его обращения размещен на сайте военного ведомства.

Праздник, по словам Шойгу, по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи страны. В этот день россияне чествуют всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость страны.

«Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма. Их бессмертный подвиг всегда будет для нас примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения Отчизне», — говорится в обращении Шойгу.

Министр пожелал россиянам крепкого здоровья и благополучия, а также призвал произвести артиллерийские салюты силами военных, которые прогремят в 21:00 по местному времени в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. В городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии приказано произвести 30 холостых залпов из артиллерийских орудий и запустить фейерверки.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с праздником защитников Отечества. В своей поздравительной речи глава государства напомнил о богатой истории страны, поблагодарил "великое поколение", которое защищало родину в военные годы.