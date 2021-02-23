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Нумеролог предсказала Шепелеву рождение дочки и счастливый брак

Нумеролог предсказала Шепелеву рождение дочки и счастливый брак

Москва, 23 февраля. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева уверена, что новая избранница, дизайнер Екатерина Тулупова, является идеальной спутницей для семейного счастья телеведущего Дмитрия Шепелева.

У пары родится дочь, уверена эксперт-нумеролог. По мнению Клары Кузденбаевой, совместимость Шепелева с новой супругой намного выше, чем с покойной Жанной Фриске. Однако есть вероятность, что телеведущему с Тулуповой будет не хватать душевного тепла: это связано с тем, что она достаточно жесткая женщина. Специалист назвала ее хитрой, умной, привязанной к деньгам. Этого нельзя сказать про самого Шепелева.

«С Дмитрием они идеально друг другу подходят: Екатерина по своей сути миротворец, и только она сможет выдержать тяжелый характер партнера, а он для нее будет донором энергии. Кроме того, прекрасная совместимость по стихиям: они оба Водолеи», — считает нумеролог.

Пока родители покойной Жанны Фриске враждуют с телеведущим за квартиру певицы и внука, он готовится к будущей свадьбе. В своем недавнем посте в Instagram Шепелев намекнул на помолвку с Екатериной Тулуповой. В скором времени у пары появится ребенок.

Шепелеву нередко приходится выслушивать критику общественности. Многие осуждают его за то, что знаменитость «слишком быстро» оправился после смерти Фриске. Другие выражают недовольство тем, как телеведущий воспитывает детей.

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