Молодой житель ДНР получил ранения при обстреле Александровки

Донецк, 23 февраля. Житель Донецкой Народной Республики (ДНР) доставлен в больницу с осколочным ранением брюшной полости. Сейчас он находится в хирургии Центральной городской больницы №14.

Ранение молодой человек 1999 года рождения получил в результате обстрела населенного пункта Александровка. Представительство ДНР в СЦКК направило запрос о дополнительных гарантиях безопасности для установления устойчивого режима перемирия.

На прошлой неделе ВСУ нарушили свои обязательства по гарантиям безопасности для ремонтной бригады ДНР, которая занималась восстановлением водоснабжения в республике. Украинские военные начали минометный обстрел территорий поселка Зайцево на Горловском направлении.