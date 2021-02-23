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Аналитик Биезбардис назвал положенные пенсионерам дополнительные выплаты

Аналитик Биезбардис назвал положенные пенсионерам дополнительные выплаты

Москва, 23 февраля. Некоторым россиянам, кроме положенных пенсий, должны выплачивать дополнительные деньги. Об этом рассказал руководитель Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Ежемесячные выплаты положены ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам ВОВ, членам их семей, пострадавшим от радиационных аварий и ядерных испытаний. Поддержку также оказывают людям с любой группой инвалидности. Об этом рассказал «Прайму» Евгений Биезбардис.

Путевки в санаторий, лекарства, медицинские изделия, лечение и проезд до места отдыха проиндексированы на 3%. Выплата составляет около 1211 рублей. Некоторые пенсионеры получают деньги за достижения и особые заслуги, например имеющие звания героев СССР и РФ. Они составляют от 250% до 415% социальной пенсии.

В России можно получить страховую, накопительную, государственную пенсии. Первая выплачивается при наступлении пенсионного возраста, наличии необходимого страхового стажа и числа коэффициентов.

Пожилым россиянам доступна новая льгота, которая позволяет им выйти на пенсию раньше. Главное условие — 42 года стажа работы у мужчин и более 37 лет у женщин. ПФР не будет учитывать ряд этапов жизни гражданина.

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