Дочь Урганта показала нежные фото с темнокожим бойфрендом

Москва, 23 февраля. Падчерица известного телеведущего Ивана Урганта Эрика приняла участие в романтической фотосессии со своим бойфрендом Мусой. Отношения пары длятся уже больше двух лет.

Результат фотосессии опубликовал сам Муса на своей странице в социальной сети Instagram. На снимках 20-летняя Эрика Ургант позирует в нижнем белье синего цвета, а ее бойфренд одет в приспущенные джинсы. Пара демонстрирует страстные поцелуи и нежные объятия.

Эрика Ургант и Муса начали встречаться после переезда девушки в новую квартиру на Манхэттене. Молодой человек вместе с братьями помогал ей перевозить вещи. Затем на протяжении месяца они просто общались, после чего поняли, что влюблены друг в друга.

«После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия», — описывала свои отношения сама Эрика.

Звездные родители разделяют выбор своей 20-летней дочери. Эрика Ургант является дочерью второй жены телеведущего Натальи Кикнадзе от первого брака. Уже долгое время она учится и проживает в Нью-Йорке.

Недавно молодая пара заявила о своей финансовой независимости от родителей. Избранник Эрики Ургант решил продать все свои винтажные вещи, чтобы заработать деньги.