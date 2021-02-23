Вирусолог Альтштейн рассказал об угрозе новой смертельной эпидемии

Москва, 23 февраля. Существует риск физического обмена участками хромосом между птичьими и человеческими вирусами, что создает угрозу возникновения эпидемий страшнее коронавирусной.

Вероятность рекомбинации небольшая, однако глупо отрицать возможность появления новых вирусов, и как следствие, неизвестных заболеваний. Миру необходимо заранее готовиться к будущим эпидемиологическим войнам, которые могут ожидать людей на фоне всеобщей усталости и подавленности из-за COVID-19. Внимание на это обратил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна, и я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой», — отметил он в беседе с URA.RU.

В Индии уже предрекли вспышку психических расстройств из-за пандемии коронавируса. В последнее время в стране фиксируется рост числа пациентов, жалующихся на проблемы с эмоциональным и психологическим состоянием, заявил директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас.