США объяснили противостояние Nord Stream 2 страхом уязвимости перед Россией

Вашингтон, 23 февраля. Возможное пополнение арсенала России дополнительным рычагом политического давления, которое сулит завершение «Северного потока — 2», не на шутку пугает США.

Возросшая обеспокоенность связана исключительно с вопросом геополитики. Уязвимость американской стороны, а также их европейских партнеров, в случае введения газопровода в эксплуатацию, и стала поводом для введения Вашингтоном санкций против проекта. Таким образом глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс ответил на вопрос о причинах отказа от «Северного потока — 2».

«Мы говорим в плане геополитики. Мы обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России, тем рычагом влияния <...>, который он предоставит РФ», — цитирует Прайса ТАСС.

Американские власти включили задействованных в строительстве газопровода судно «Фортуна» и компанию «КВТ-Рус» в очередной санкционный список. Новые ограничения не стали первыми для них. Еще в январе против вышеуказанных участников проекта администрацией бывшего президента США Дональда Трампа были введены рестрикции.