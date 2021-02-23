Заинтересованность членов ЕС в поставках «Спутника V» оценили в Венгрии

Будапешт, 23 февраля. Практически все страны — участницы ЕС хотят закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», но из-за угрозы политического натиска они вынуждены искать иные пути.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей по вопросам информации и формирования имиджа государства Венгрии Тамаш Менцер ранее рассказал о вбросах в либеральной прессе, направленных на очернение России и вакцины «Спутник V». В частности ряд изданий распространили сведения о сорванных поставках препарата, на фоне которых «беспомощность» Востока в вопросе обеспечения вакциной становится очевидна.

«Прочитав либеральную прессу, я почти слышу, как они победоносно открывают шампанское: “Ни русской вакцины, ни другой с Востока у нас нет”. Аплодисменты, занавес. Мне жаль, что порчу вам праздник, но это неправда», — прокомментировал в Facebook представитель ведомства.

Венгрия стала первой страной в ЕС, одобрившей использование российской разработки. В скором времени ожидаются поставки 100 тыс. и 600 тыс. доз вакцины. Также стороны договорились о приобретении еще 1,4 млн доз в будущем.

«Почти вся Европа хотела бы приобрести “Спутник V”, но боится признаться в этом из-за политического давления», — объяснил промедление ряда стран ЕС Менцер.

Для выяснения интересующих подробностей о «Спутнике V» премьер-министр соседней с Венгрией страны совершил звонок Менцеру. Последний не стал уточнять имя собеседника, отметив, что Будапешт поможет, чем сможет, передает «ПолитРоссия».

Отечественный препарат от коронавируса допустили к использованию в Сирии. В правительстве заявили, что вакцина прошла все необходимые процедуры для применения среди населения арабской республики.