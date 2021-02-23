Финансист назвал условие для снижения курса доллара до 30 рублей

Москва, 23 февраля. Единственным способом снизить курс доллара до 30 рублей является деноминация российской валюты. Так считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

Сейчас в России нет предпосылок для деноминации. Для этого курс доллара должен составлять в районе 125–127 рублей, пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».

«Власти должны решиться на деноминацию, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — завил Демура.

Текущий курс доллара варьируется в пределах 73–77 рублей. Состояние российской валюты во многом зависит от настроений на внешних рынках, а не от колебаний цен на нефть, заключил эксперт.

Эксперты спрогнозировали курс доллара в начале весны текущего года. Позиции российской валюты вряд ли изменятся, в связи с чем она продолжит торговаться в районе 73–75 рублей за доллар, считают они.