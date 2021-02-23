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Финансист назвал условие для снижения курса доллара до 30 рублей

Финансист назвал условие для снижения курса доллара до 30 рублей

Москва, 23 февраля. Единственным способом снизить курс доллара до 30 рублей является деноминация российской валюты. Так считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

Сейчас в России нет предпосылок для деноминации. Для этого курс доллара должен составлять в районе 125–127 рублей, пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».

«Власти должны решиться на деноминацию, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — завил Демура.

Текущий курс доллара варьируется в пределах 73–77 рублей. Состояние российской валюты во многом зависит от настроений на внешних рынках, а не от колебаний цен на нефть, заключил эксперт.

Эксперты спрогнозировали курс доллара в начале весны текущего года. Позиции российской валюты вряд ли изменятся, в связи с чем она продолжит торговаться в районе 73–75 рублей за доллар, считают они.

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